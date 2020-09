Panariello Conti Pieraccioni: ecco da quanto si conoscono e sono amici

Da quanto tempo sono amici Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni protagonisti de Lo Show in onda su Rai 1? “Nel 1982 – ha raccontato Conti a Tv Sorrisi e Canzoni – dovevo presentare un programma in una tv locale toscana, “Un ciak per artisti domani”. Pieraccioni faceva l’imitatore. Quello prima di lui non aveva fatto ridere. Gli ho detto che aveva un minuto per farci divertire. E ci è riuscito, eccome. Giorgio l’ho conosciuto nel 1985 in un programma di Rai 3. Lui imitava Renato Zero”.

“Come abbiamo fatto a scriverlo? Trovandoci a casa di uno o dell’altro, in un momento in cui eravamo tutti e tre abbastanza liberi – ha raccontato Conti -. Ci è venuto facile buttare giù le idee”. “Come logistica era meglio trovarci vicino a Firenze – ha precisato Panariello -, perché Leonardo odia muoversi, sta bene a casa sua”. “Sì, sono pigro. Loro sono iperattivi, specie Giorgio – le parole di Piraccioni -. Io invece passo le giornate spostando gli asciugamani dagli scaffali. Da nove anni però mi è cambiata la prospettiva grazie mia figlia Martina (di 9 anni, avuta dall’attrice Laura Torrisi, ndr) che mi impegna come una moglie di 44 anni!”.

Insomma Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, prima ancora di essere tre grandi artisti, sono tre grandi amici. Lo spettacolo Panariello Conti Pieraccioni Lo show, in onda oggi – 11 settembre su Rai 1 – non è il primo che l’ha visti insieme sul palco: in passato, hanno preso parte a diversi spettacoli insieme, come nella trasmissione Vernice fresca (Panariello e Carlo Conti), oppure nel film Ti amo in tutte le lingue del mondo, uno dei film campioni d’incasso del Natale 2005 diretto e interpretato da Pieraccioni e che ha visto partecipare anche Panariello. Il loro primo spettacolo teatrale è arrivato nel 1994: erano i tempi di Fratelli d’Italia.

