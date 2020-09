Panariello Conti Pieraccioni Lo Show su Rai 1: anticipazioni

Questa sera, venerdì 11 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica Panariello Conti Pieraccioni Lo Show che negli ultimi tre anni ha girato l’Italia in lungo e largo facendo registrare tantissimi sold-out. Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni dopo il successo dal vivo e la messa in onda di febbraio scorso tornano su Rai 1 con “lo spettacolo dei record”. In particolare sarà trasmessa la performance portata sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Anticipazioni

Un vero evento televisivo, a un congedo in grande stile di uno show entrato di diritto nella storia dello spettacolo italiano grazie all’unione di tre artisti che prima di tutto sono tre amici in grado di portare sul palco non solo il sorriso, ma anche momenti di riflessione e di emozione. Un gran varietà di cabaret tra gag, imitazioni, travestimenti e sketch. Il loro show, nato quasi per gioco, è stato anche un atto di ringraziamento da parte del trio nei confronti del pubblico. Destinato inizialmente a calcare il palco dei più importanti teatri, è stato “costretto” presto a traslocare nei palazzetti dello sport per accontentare la richiesta del pubblico. Un attestato di stima davvero importante per Panariello, Conti e Pieraccioni che sin da subito hanno dimostrato un’alchimia incredibile per uno show che è stato anche rappresentato all’Arena di Verona. Una vera e propria reunion a 25 anni di distanza dal loro primo show teatrale insieme.

Le parole di Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni

I tre protagonisti de Lo Show (Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni) in occasione di una delle loro date al teatro degli Arcimboldi di Milano hanno rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni. ” Come abbiamo fatto a scriverlo? Trovandoci a casa di uno o dell’altro, in un momento in cui eravamo tutti e tre abbastanza liberi – ha raccontato Conti -. Ci è venuto facile buttare giù le idee”. “Come logistica era meglio trovarci vicino a Firenze – ha precisato Panariello -, perché Leonardo odia muoversi, sta bene a casa sua”. “Sì, sono pigro. Loro sono iperattivi, specie Giorgio – le parole di Piraccioni -. Io invece passo le giornate spostando gli asciugamani dagli scaffali. Da nove anni però mi è cambiata la prospettiva grazie mia figlia Martina (di 9 anni, avuta dall’attrice Laura Torrisi, ndr) che mi impegna come una moglie di 44 anni!”.

“Come è nata la nostra amicizia? Nel 1982 – ha raccontato Carlo Conti – dovevo presentare un programma in una tv locale toscana, “Un ciak per artisti domani”. Pieraccioni faceva l’imitatore. Quello prima di lui non aveva fatto ridere. Gli ho detto che aveva un minuto per farci divertire. E ci è riuscito, eccome. Giorgio l’ho conosciuto nel 1985 in un programma di Rai 3. Lui imitava Renato Zero”. Nello spettacolo c’è una bella canzone che Leonardo Pieraccioni dedica alla figlia. “Dico spesso a Carlo che abbiamo avuto fortuna – le parole del regista -. I figli diventano ancore di salvezza meravigliose, con loro hai un vero obiettivo, uno scopo, che è farli crescere bene, sani e felici”.

Cast

Ovviamente il cast de Lo show è composto da Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Prima ancora di essere tre grandi artisti, i tre comici sono tre grandi amici. Tutti e tre lanciatissimi da anni ormai nel mondo dello spettacolo, non hanno certamente bisogno di una presentazione. Questo spettacolo non è neanche il primo che l’ha visti insieme: in passato, hanno preso parte a diversi spettacoli insieme, come nella trasmissione Vernice fresca (Panariello e Carlo Conti), oppure nel film Ti amo in tutte le lingue del mondo, uno dei film campioni d’incasso del Natale 2005 diretto e interpretato da Pieraccioni e che ha visto partecipare anche Panariello. Il loro primo spettacolo teatrale è arrivato nel 1994: erano i tempi di Fratelli d’Italia.

Biglietti e tour

Prodotto da Friends & Partner, lo show dura 135 minuti ed è in tour dal 2016. Si tratta di uno spettacolo a 360° in cui cinema, teatro e televisione s’intrecciano. Il tour ha conquistato tutta Italia: l’ultima tappa si è svolta a Montecatini Terme il 24 gennaio 2020 ed è quella tappa a essere mandata in onda sulla Rai. Il costo del biglietto parte da 35 euro, ma attualmente non sono state annunciate nuove tappe del tour.

Streaming e tv

Dove vedere Panariello Conti Pieraccioni Lo show in tv e live streaming? L’evento va in onda oggi, 11 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

