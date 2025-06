Palazzina Laf: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Palazzina Laf è il film in onda in prima visione su Rai 3 questa sera, 28 giugno 2025, alle ore 21.20. Diretto e interpretato da Michele Riondino, vede nel cast attori come Elio Germano e Vanessa Scalera. È tratto dal libro Fumo sulla città dello scrittore Alessandro Leogrande, scomparso prematuramente, che avrebbe dovuto partecipare anche alla realizzazione della sceneggiatura e a cui il film è dedicato. Ha vinto tre premi ai David di Donatello. Ma vediamo tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta i fatti realmente accaduti che riguardano la Palazzina Laf, acronimo di “Laminatoio a freddo” e reparto dell’acciaieria ILVA di Taranto, dove venivano confinati e mobbizzati gli impiegati che si opponevano al declassamento. Non potendo licenziarli, li lasciavano a far nulla. Siamo alla fine degli anni Novanta, precisamente nel 1997, e attraverso le storie grottesche dei protagonisti, viene messo in luce lo scandalo che fu al centro di un processo. La cosiddetta “novazione” del contratto, cioè la cancellazione del ruolo svolto fino a quel momento, sostituito sul contratto da una nuova posizione da operaio, che ha riguardato un gruppo di impiegati e magazzinieri che ribellandosi finirono piazzati nella Palazzina Laf. Pagati per non fare nulla, deprivati della dignità di lavoratori, si aggiravano per i corridoi, senza una scrivania o mansioni specifiche, in attesa che scadessero le otto ore d’ufficio.

Nel novembre del 1998, un processo condannò in tutti i gradi di giudizio i responsabili e gli alti dirigenti dello stabilimento, liberando finalmente le vittime di questi soprusi. Il film, nello specifico, racconta la storia di Caterino (Michele Riondino), un uomo semplice e un po’ rude, appartenente agli operai che lavoravano all’ILVA. L’uomo vive in una masseria, caduta in disgrazia, e sogna insieme alla fidanzata di trasferirsi in città. Quando i capi dell’azienda decidono di fare di lui una spia, incaricata di individuare i lavoratori di cui è necessario liberarsi, Caterino diventa l’ombra dei suoi colleghi e prende parte agli scioperi soltanto per denunciarli. Quando anche lui chiede di essere trasferito alla Palazzina Laf, non sapendo bene quale degrado vi si nasconda, Caterino scoprirà che quello che credeva essere un paradiso è in realtà una machiavellica strategia per provare psicologicamente i lavoratori fino a spingerli a dimettersi o ad accettare il demansionamento. A sua spese scopre anche che da quell’inferno non c’è una via d’uscita.

Palazzina Laf: il cast del film

Tanti grandi attori per questo film che segna il debutto alla regia di Michele Riondino. Il film racconta attraverso gli occhi di un operaio uno dei più gravi casi di abuso in ambito lavorativo della storia italiana. Il titolo dell’opera riprende il nome dell’omonima palazzina, adiacente al Laminatoio a freddo, di cui si raccontano gli eventi, nella quale negli anni ’90 i proprietari e i dirigenti dell’Ilva di Taranto, all’epoca dei fatti già del Gruppo Riva, decisero di confinare gli impiegati che si erano opposti alla “novazione” del contratto, ossia al declassamento a operai, pratica illegale nonché pericolosa per gli stessi lavoratori. Vediamo il cast completo.

Michele Riondino: Caterino Lamanna

Elio Germano: Giancarlo Basile

Vanessa Scalera: Tiziana Lagioia

Anna Ferruzzo: Pubblico Ministero

Domenico Fortunato: Angelo Caramia

Gianni D’Addario: Franco Orlando

Michele Sinisi: Aldo Romanazzi

Fulvio Pepe: Renato Morra

Marina Limosani: Rosalba Liaci

Eva Cela: Anna

Pierfrancesco Nacca: Fabio

Paolo Pierobon: dottor Moretti

Giuseppe Loconsole: carabiniere

Streaming e tv

Dove vedere Palazzina Laf in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 in prima visione questa sera, 28 giugno 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.