Padri e figlie: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 22 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Padri e figlie, film del 2015 diretto da Gabriele Muccino. Nell’arco narrativo di 25 anni, il film racconta il rapporto tra un padre e una figlia. Tra gli interpreti principali figurano Russell Crowe, che è anche produttore esecutivo, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, Octavia Spencer e Jane Fonda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

La narrazione procede su due binari paralleli: uno ambientato nel passato e uno nel presente. Nel 1989 Jake Davis è un affermato scrittore di successo, vincitore di un premio Pulitzer, che vive a New York con sua moglie e sua figlia, di nome Katie. Una sera, dopo un ricevimento in onore dell’ultimo libro, mentre tornano a casa in macchina, lui e la moglie sono vittime di un brutto incidente. Alla guida c’era Jake che, discutendo animatamente, non si era accorto della svolta di un tir; l’impatto era stato inevitabile. La donna muore sul colpo, mentre a lui restano gravi problemi di salute, soprattutto frequenti tremori e crisi epilettiche. In tali condizioni dovrà comunque crescere da solo sua figlia…

Nel 2014 Katie Davis è un’assistente sociale tirocinante che si sta laureando in psicologia. Conduce una vita sregolata fatta di serate sfrenate e sesso senza limiti, con molti partner diversi. Il suo datore di lavoro, la dott.ssa Corman, le affida il caso di una bambina di nome Lucy che non ha mai più parlato da quando sua madre è deceduta, mentre il padre sembra poco interessato a lei. Katie si rivede molto in quella bambina; giorno dopo giorno, con grande fatica e infrangendo alcune regole disposte dal rigido istituto in cui lavora, riesce a instaurare con lei un rapporto di fiducia, tanto da farla parlare appena prima che il caso le sia tolto per mancanza di progressi. Può quindi continuare ad occuparsi di Lucy fino a quando non verrà adottata.

Padri e figlie: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Padri e figlie, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: Jake Davis

Amanda Seyfried: Katie Davis

Aaron Paul: Cameron

Diane Kruger: Elizabeth

Bruce Greenwood: William

Kylie Rogers: Katie da bambina

Quvenzhané Wallis: Lucy

Janet McTeer: Carolyn

Octavia Spencer: Dott.ssa Corman

Jane Fonda: Theodora

Ryan Eggold: John

Paula Marshall: Laura Garner

Streaming e tv

Dove vedere Padri e figlie in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 22 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.