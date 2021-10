Paddington 2: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 9 ottobre 2021, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda il film Paddington 2, pellicola d’animazione del 2017 diretta da Paul King e sequel di Paddington del 2014. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Paddington 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Ufficialmente trasferitosi nella mansarda di casa Brown a Windsor Gardens, Paddington (anche questa volta la voce italiana è quella di Francesco Mandelli) è diventato davvero popolare nel quartiere. E la notorietà dell’orso è destinata a crescere nel secondo capitolo delle sue avventure, Paddington 2. In cerca del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, l’orsa che lo ha amorevolmente allevato nel “profondo e misterioso Perù”, l’orsetto ghiotto di marmellata si imbatte in un incantevole libro pop up, un esemplare unico scovato tra le meraviglie del negozietto di antiquariato del signor Gruber (Jim Broadbent). A corto di denaro, Paddington si rimbocca le maniche del cappottino blu, tira su la visiera floscia del cappello rosso e si cimenta in una serie di strambi lavoretti per racimolare la cifra necessaria. Ma quando il preziosissimo oggetto viene trafugato, tocca a Paddington e ai temerari componenti della famiglia Brown, capitanati da papà Henry (Hugh Bonneville) e mamma Mary (Sally Hawkins), acciuffare il ladro. I sospetti ricadono sull’attore narcisista Phoenix Buchanan (Hugh Grant).

Paddington 2: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Paddigton 2? Vediamolo insieme.

Hugh Bonneville: Henry Brown

Sally Hawkins: Mary Brown

Hugh Grant: Phoenix Buchanan

Brendan Gleeson: Nocche “Knuckles” McGinty

Madeleine Harris: Judy Brown

Samuel Joslin: Jonathan Brown

Julie Walters: sig.ra Bird

Jim Broadbent: Samuel Gruber

Peter Capaldi: Reginald Curry

Simon Farnaby: Barry

Sanjeev Bhaskar: Dr. Jafri

Noah Taylor: Phipps

Aaron Neil: Spoon

Tom Davis: T-Bone

Kobna Holdbrook-Smith: guardia carceraria

Vediamo adesso insieme i doppiatori italiani.

Francesco Mandelli: Paddington

Luca Biagini: Henry Brown

Tiziana Avarista: Mary Brown

Luca Ward: Phoenix Buchanan

Edoardo Siravo: Nocche “Knuckles” McGinty

Emanuela Ionica: Judy Brown

Gabriele Caprio: Jonathan Brown

Cristina Noci: sig.ra Bird

Carlo Valli: Samuel Gruber

Oliviero Dinelli: Reginald Curry

Massimo Lodolo: Barry

Gerolamo Alchieri: Zio Pastuzo

Graziella Polesinanti: Zia Lucy

Francesco Sechi: guardia carceraria

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano di Paddington 2, stasera su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Paddington 2 n tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 9 ottobre 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay , che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

