“Lei è un povero cretino”, “Mitomane”: rissa in tv a “Cartabianca” tra Orsini e Ruggieri | VIDEO

Rissa in tv a “Cartabianca” tra Orsini e Ruggieri | VIDEO

Durissimo botta e risposta tra il docente della Luiss Alessandro Orsini e il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri nel corso di Cartabianca, il programma d’approfondimento in onda su Rai 3 nella serata di martedì 17 maggio.

I due si stavano confrontando sulla guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti) e sulle possibili soluzioni per arrivare alla pace quando la situazione è completamente sfuggita di mano.

“La situazione è molto complessa non ci sono soluzioni facili, e da chi è contrario all’invio di armi non ho sentito una via concreta. È una decisione complessa, va benissimo, però quando uno critica una decisione votata all’unanimità dal Parlamento deve offrire un’alternativa” ha dichiarato Ruggieri in riferimento alle critiche di Orsini all’invio di armi a Kiev.

“Il Parlamento ha votato all’unanimità tanti orrori, anche le leggi fasciste” ha replicato il professore, che poi ha dato del “minus habens” al suo interlocutore, il quale ha replicato dando del “mitomane” a Orsini.

“Se lei mi dà dello squilibrato, io le dico che lei è un povero cretino, un prepotente” ha risposto il docente, che poi ha sottolineato l’importanza di “aver detto queste parole oggi perché devo dimostrare che non bisogna avere paura di un parlamentare prepotente”.

“È un problema pedagogico – ha continuato Orsini Io mi sono solo difeso, lei mi ha dato del buffone. Se lo fa un giornalista o una persona comune non rispondo, se lo fa un parlamentare o un ministro mi ribello. Non può farlo”.