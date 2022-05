Orsini: “Hitler non aveva intenzione di far scoppiare la guerra mondiale, nessuno storico può confutarmi”

Orsini: “Hitler non aveva intenzione di far esplodere la seconda guerra mondiale”

“Hitler non aveva nessuna intenzione di far scoppiare la seconda guerra mondiale, non esiste un solo storico al mondo in grado di confutare questa mia affermazione”: Alessandro Orsini torna a parlare, al programma Non è l’Arena di La7, dei meccanismi di innesco che portarono allo scoppio della seconda guerra mondiale dopo un primo intervento che, come da copione, aveva scatenato le polemiche social. Secondo il professore a generare il conflitto non fu la precisa volontà di Hitler, ma la reazione a catena generata dall’invasione della Polonia da parte della Germania. “Hitler non si aspettava che fosse scatenato un conflitto così devastante. Non penso che il responsabile sia stata l’alleanza tra Inghilterra, Francia e Polonia”, ha aggiunto, precisando che “il principale responsabile sia stato Hitler”.