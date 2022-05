GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 18 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al suo 83esimo giorno mentre continuano gli scontri lungo il fronte orientale, dove le forze di Kiev tentano di respingere l’offensiva lanciata da Mosca per controllare l’intero Donbass. A Mariupol, oltre 200 combattenti ucraini rimasti asserragliati per settimane all’interno dell’acciaieria Azovstal sono stati evacuati, ma la Duma ha annunciato di non voler accettare la proposta di Kiev sullo scambio dei militari ucraini con i prigionieri russi e di voler processare e punire i membri del battaglione Azov.

“I criminali nazisti non dovrebbero essere scambiati, ma processati. Si tratta di criminali di guerra”, ha dichiarato il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin. Intanto ieri la Svezia ha firmato la richiesta formale di adesione alla Nato ed è attesa insieme alla Finlandia a Washington, dove la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto incontreranno il presidente Joe Biden. Il premier italiano Mario Draghi incontrerà la premier della Finlandia Sanna Marin giovedì 19 maggio.

Ore 9,00 – Nuovo attacco missilistico a Odessa – L’esercito russo ha lanciato all’alba un nuovo attacco missilistico nella regione di Odessa “continuando a distruggere le infrastrutture degli insediamenti nella regione”. Al momento non si registrano vittime.

Ore 8,00 – Finlandia e Svezia hanno consegnato la domanda di adesione alla Nato: “Passo storico” – Gli ambasciatori di Finlandia e Svezia, Klaus Korhonen e Axel Wernhoff, hanno consegnato la domanda di adesione alla Nato al segretario generale Jens Stoltenberg, il quale, dopo aver dato il “benvenuto” ai due Paesi, ha parlato di “passo storico” garantendo tempi rapidi per l’ingresso dei due Paesi scandinavi nell’Alleanza Atlantica.

Ore 7,00 – Oggi Svezia e Finlandia presentano la domanda di adesione alla Nato – Oggi Finlandia e Svezia presenteranno formalmente la loro domanda di ingresso alla Nato. Il primo ministro finlandese Sanna Marin, invece, questa mattina incontrerà il presidente del Consiglio Mario Draghi.

