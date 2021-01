Chi è l’Orsetto, la maschera de Il cantante mascherato 2021: indizi e ipotesi

Chi è l’Orsetto, la maschera de Il cantante mascherato 2021, lo show di Rai 1? Qual è il misterioso cantante che si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono gli indizi sull’Orsetto? Eccoli:

Si chiama Teddy e appartiene a una certa “Carolina”

Onesto, coraggioso e non sopporta le ingiustizie

Non ha mai abbandonato nessuno, ma soffre di sindrome dell’abbandono!

Leale, Dolce, Tenero, Irriverente

Resiste all’incedere del tempo: non invecchia

I suoi luoghi hanno origini fantasiosi

Ama i Bambini

Al momento la maschera di Orsetto si è persa

Ipotesi

Abbiamo visto gli indizi sull’Orsetto, ma quali sono le ipotesi in vista della gara? Secondo diversi rumors, l’Orsetto de Il cantante mascherato 2021 potrebbe essere Francesco Motta, il compagno di Carolina Crescentini… Tuttavia il resto degli indizi non collimano molto: potrebbe essere una cantante esperta o giovane? Di chi si tratta secondo voi?

Streaming e tv

Dove vedere Il cantante mascherato in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 29 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

