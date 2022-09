Orietta Berti al Grande Fratello Vip: “Mi hanno offerto tanti soldi, Fabio Fazio ci è rimasto male”

Orietta Berti alla vigilia del Grande Fratello Vip si è raccontata al Messaggero e ha spiegato perché ha accettato l’offerta di Pier Silvio Berlusconi che, su richiesta di Alfonso Signorini, l’ha strappata alla concorrenza di Fabio Fazio: “Un po’ ci è rimasto male, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”. Alla base di tutto c’è stata quindi una irrinunciabile offerta economica, ma soprattutto una serata tutta dedicata a lei, una cosa che la Rai le aveva mai offerto. Sarà una festa nella quale si celebreranno i sessanta (più uno) anni di carriera. “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”. Infine con la sua solita schiettezza ha commentato il titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica che ha ricevuto il 2 giugno scorso: “Sa che me l’ha ricordato lei adesso? Farà la fine di altri quadri in soffitta, compresi i Dischi di platino che ho vinto”.