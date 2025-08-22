Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Only you: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Only you: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, venerdì 22 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Only you, film diretto da Hakan Yonat con Belcim Bilgin, Ibrahim Celikkol, Kerem Can, Necmi Yapici, Levent Sülün, Baris Arduç, Erol Gedik, Cezmi Baskin, Erol Demiröz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex pugile Ali sta cercando di rifarsi una nuova vita dopo essersi lasciato alle spalle un passato burrascoso. Quando incontra Hazal, bellissima ragazza ipovedente, se ne innamora follemente, ma i suoi fantasmi torneranno a tormentarlo.

Only you: il cast

Abbiamo visto la trama di Only you, ma qual è il cast completo del film? Al film hanno preso parte i seguenti attori: Belcim Bilgin, Ibrahim Celikkol, Kerem Can, Necmi Yapici, Levent Sülün, Baris Arduç, Erol Gedik, Cezmi Baskin, Erol Demiröz.

Streaming e tv

Dove vedere Only you in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 22 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Era ora: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Impossible: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Katia Ricciarelli contro l'assistente di Pippo Baudo
Ti potrebbe interessare
TV / Era ora: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Impossible: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Katia Ricciarelli contro l'assistente di Pippo Baudo
TV / Ascolti tv giovedì 21 agosto: Un professore 2, La ragazza alla pari
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (replica)
TV / I re della scena: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La ragazza alla pari: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Crawl – Intrappolati: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Untouchables – Gli intoccabili: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La ragazza alla pari streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Ricerca