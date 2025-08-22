Only you: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, venerdì 22 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Only you, film diretto da Hakan Yonat con Belcim Bilgin, Ibrahim Celikkol, Kerem Can, Necmi Yapici, Levent Sülün, Baris Arduç, Erol Gedik, Cezmi Baskin, Erol Demiröz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex pugile Ali sta cercando di rifarsi una nuova vita dopo essersi lasciato alle spalle un passato burrascoso. Quando incontra Hazal, bellissima ragazza ipovedente, se ne innamora follemente, ma i suoi fantasmi torneranno a tormentarlo.

Only you: il cast

Abbiamo visto la trama di Only you, ma qual è il cast completo del film? Al film hanno preso parte i seguenti attori: Belcim Bilgin, Ibrahim Celikkol, Kerem Can, Necmi Yapici, Levent Sülün, Baris Arduç, Erol Gedik, Cezmi Baskin, Erol Demiröz.

Streaming e tv

Dove vedere Only you in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 22 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.