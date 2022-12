Chi è Olly, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022

Chi è Olly, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022? Il suo vero nome è Federico Olivieri, cantante genovese classe 2001. Emerso dalla scena rap ligure, si è spinto verso l’hip-hop, dando grande centralità ai testi. Raggiunge i primi successi nel 2019, attirando l’attenzione di realtà come Metatron e Sony, con cui inizia un percorso nel 2021. Lo scorso settembre ha aperto il concerto di Blanco a Genova. Il suo nome d’arte, molto probabilmente, è una rivisitazione del suo cognome Olivieri. Gli elementi già presenti nella sua sensibilità, si aggiunge, grazie all’incontro con il producer JVLI, una tendenza alla musica elettronica, che si traduce in brani dal carattere movimentato ed estremamente coinvolgente. “Un’altra volta” è il più grande risultato in questo senso: un tormentone da oltre 5 milioni di stream.

Olly è stato nominato artista del mese per MTV New Generation e ha collaborato con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa. Ora la svolta per la sua carriera con la finale di Sanremo Giovani. Si giocherà quindi questa grande opportunità per arrivare tra i Big di Sanremo 2023. I sei vincitori di questa sera, 16 dicembre, approderanno infatti all’Ariston. Olly porta in questa finale il brano L’anima bella. Non abbiamo molte notizie sulla sua vita privata, per cui non sappiamo se ha una fidanzata. Su Instagram è seguito da 32mila persone.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Olly, ma dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.