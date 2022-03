Old: trama, cast e streaming del film

Stasera, 31 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Old, film del 2021 scritto e diretto da M. Night Shyamalan. Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel Castello di sabbia (Château de sable), scritta da Pierre-Oscar Levy e disegnata da Frederik Peeters, edita in Italia da Coconino Press. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Guy e Prisca Cappa, marito e moglie, si recano in un resort tropicale con i figli piccoli Trent di 6 anni e Maddox di 11 come ultima vacanza in famiglia prima del divorzio. Il piccolo fa subito amicizia con il nipote del direttore del resort con cui inventa un alfabeto segreto. Su consiglio proprio dello stesso, la famiglia visita una spiaggia isolata vicino a una riserva naturale. La spiaggia è occupata anche dal rapper Mid-Size Sedan, dalla coppia sposata Jarin e Patricia Carmichael, dal chirurgo Charles e dalla sua famiglia composta dall’anziana madre Agnes, della moglie Chrystal e dalla loro bambina Kara. La tragedia colpisce la vacanza del gruppo quando scopre il cadavere della compagna di Mid-Size Sedan, e in breve tempo anche Agnes muore improvvisamente. Ben presto si verificano strani eventi, tra cui i tre bambini che crescono ad una velocità impressionante e diventano improvvisamente adolescenti. Il gruppo si rende conto che la spiaggia li sta rapidamente invecchiando, facendo trascorrere loro circa un anno intero ogni 30 minuti, con il conseguente deterioramento della loro salute. Notano anche che almeno un membro di ogni famiglia ha una patologia medica importante. Come se non bastasse, i tentativi di andarsene hanno come risultato che i membri del gruppo perdono i sensi e si risvegliano di nuovo sulla spiaggia.

Old: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Old, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Gael García Bernal: Guy

Vicky Krieps: Prisca

Rufus Sewell: Charles

Ken Leung: Jarin

Nikki Amuka-Bird: Patricia

Abbey Lee: Chrystal

Kathleen Chalfant: Agnes

Aaron Pierre: Brandon / Sedan

Alex Wolff: Trent a 15 anni

Luca Faustino Rodriguez: Trent a 11 anni

Emun Elliott: Trent adulto

Eliza Scanlen: Kara a 15 anni

Mikaya Fisher: Kara a 11 anni

Kyle Bailey: Kara a 6 anni

Thomasin McKenzie: Maddox a 16 anni

Alexa Swinton: Maddox a 11 anni

Embeth Davidtz: Maddox adulta

Gustaf Hammarsten: resort manager

Daniel Ison: Gret Mitchel

Jeffrey Holsman: sig. Brody

M. Night Shyamalan: autista dell’hotel

Streaming e tv

Dove vedere Old in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 31 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.