Ogni cosa è illuminata: ospiti e anticipazioni oggi, 2 luglio

Oggi, giovedì 2 luglio 2020, su Rai 3 va in onda il quarto e ultimo appuntamento di Ogni Cosa è Illuminata, programma condotto da Camila Raznovich che coniuga divulgazione e intrattenimento. Alla luce dei cambiamenti epocali che la pandemia ha innescato, la conduttrice, insieme a prestigiosi ospiti, nel corso delle puntate ragionerà sui grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti per la puntata di oggi di Ogni cosa è illuminata? Di seguito tutte le informazioni.

Ospiti e anticipazioni

Durante la serata di oggi, 2 luglio 2020, di Ogni cosa è illuminata si parlerà di clima con il ricercatore Alberto Salvati, capo della spedizione italiana collegato dalla Concordia, la base di ricerca permanente italo-francese situata in Antartide. Nel corso della puntata si parlerà anche di felicità con Francesco Piccolo, scritto​r​e e sceneggiatore di successo autore dei bestseller antitetici “Momenti di trascurabile fel​i​cità” e “Momenti di trascurabile infelicità” e con Nicola Lagioia uno scrittore e conduttore radiofonico, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Infine si racconterà l’estate italiana e le sue bellezze. In studio Marco Magnifico, vice presidente del Fai.

Ogni cosa è illuminata in tv e live streaming

Dove vedere Ogni cosa è illuminata in tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda oggi – 2 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

