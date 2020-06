Ogni cosa è illuminata: ospiti e anticipazioni oggi, 18 giugno

Oggi, giovedì 18 giugno 2020, su Rai 3 va in onda il secondo appuntamento con Ogni Cosa è Illuminata, programma condotto da Camila Raznovich che coniuga divulgazione e intrattenimento. Alla luce dei cambiamenti epocali che la pandemia ha innescato, la conduttrice, insieme a prestigiosi ospiti, nel corso delle puntate ragionerà sui grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti per la puntata di oggi di Ogni cosa è illuminata? Di seguito tutte le informazioni.

Ospiti e anticipazioni

La serata di oggi, 18 giugno 2020, di Ogni cosa è illuminata si aprirà con dialogo con tre protagonisti (ospiti) del mondo del food: Carlin Petrini, fondatore di Slowfood, Cristina Bowerman chef stellata italiana e Luca Iaccarino, critico enogastronomico. Si parlerà del futuro del cibo: coltivazione, consumo, somministrazione, come cambieranno dopo la Pandemia?

Il viaggio proseguirà poi con l’astronauta Luca Parmitano, uno dei più esperti al mondo, recordman europeo di permanenza extraveicolare nello Spazio con oltre 31 ore all’attivo. L’astronauta, da poco rientrato dalla missione Beyond dell’ESA, proverà a raccontare insieme all’astrofisico Luca Perri i segreti della vita nello Spazio. La puntata proseguirà con un approfondimento sugli Esami di Maturità e sulle particolari condizioni in cui oltre 500mila studenti sono chiamati a concludere le scuole superiori dopo 4 mesi di lockdown. Per capire come affrontare la prova in un anno scolastico così incredibile saranno messi a confronto uno studente e lo psicoanalista Massimo Recalcati.

Ogni cosa è illuminata in tv e live streaming

Dove vedere Ogni cosa è illuminata in tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda oggi – 18 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

