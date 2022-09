Official Secrets – Segreto di Stato: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 29 settembre 2022, su Rai 3 va in onda in prima visione il film Official Secrets – Segreto di Stato, pellicola del 2019 diretta da Gavin Hood. Un avvincente thriller con Keira Knightley e Matthew Goode. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Official Secrets – Segreto di Stato.

Trama

Il film è basato sulla vera storia di Katharine Gun (Keira Knightley), informatrice inglese che fece trapelare alcune informazioni alla stampa riguardo una rete di spionaggio illegale architettata da USA e Gran Bretagna per legittimare la successiva guerra in Iraq. La donna diffuse i documenti dell’NSA (National Security Agency) che erano volti a ricattare alcuni membri degli Stati minori, ancora indecisi se entrare o meno in guerra. Con questo escamotage gli States avrebbero spinto il Consiglio di sicurezza dell’ONU ad approvare l’invasione in Iraq.

La Gun consegnò le informazioni di cui era in possesso al giornalista e amico Martin Bright (Matt Smith), che le pubblicò sul The Observer di Londra e in breve tempo la storia fece il giro del mondo. L’indignazione provata dai i membri del Consiglio di sicurezza, portò l’ONU a opporsi a un’invasione e una conseguente guerra in Iraq, ma pochi giorni dopo Bush dichiarò di non aver bisogno del consenso delle Nazioni Unite e invase ugualmente il paese. All’alba dell’occupazione irachena che aveva tentato di denunciare come illegale, Katherine Gun viene arresta con l’accusa di aver violato le leggi sui segreti ufficiali, ma il processo e la scia mediatica che ne conseguiranno porteranno la popolazione a chiedersi quanto sia legittima la Guerra in Iraq…

Official Secrets – Segreto di Stato: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Official Secrets – Segreto di Stato? Tra gli attori troviamo Keira Knightley, Matthew Goode, Ralph Fiennes, Matt Smith, Rhys Ifans, Indira Varma, MyAnna Buring, Jack Farthing, Conleth Hill, Tamsin Greig, Hattie Morahan, Shaun Dooley, Ray Panthaki. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Keira Knightley: Katharine Gun

Matt Smith: Martin Bright

Matthew Goode: Peter Beaumont

Rhys Ifans: Ed Vulliamy

Adam Bakri: Yasar Gun

Ralph Fiennes: Ben Emmerson

Conleth Hill: Roger Alton

Indira Varma: Shami Chakrabarti

Jeremy Northam: Ken Macdonald

John Heffernan: James Welch

Monica Dolan: Fiona Bygate

Tamsin Greig: Elizabeth Wilmshurst

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in onda questa sera su Rai 3.

Streaming e tv

Come vedere il film Segreto di Stato? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 29 settembre 2022 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 103 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.