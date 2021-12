O Holy Night: il testo della canzone de Il Volo su Rai 1 dalle Grotte di Frasassi

O Holy Night è la canzone che i ragazzi de Il Volo canteranno questa sera, 24 dicembre 2021, vigilia di Natale, alle ore 21.30 su Rai 1, dalla splendida cornice delle Grotte di Frasassi. Un modo per augurare a tutto il pubblico italiano un sereno Natale, da parte dei tre giovani artisti popolari in tutto il mondo. Un breve evento che fa seguito nella serata di Rai 1 di oggi alla Messa di Papa Francesco e al Tg1, prima di lasciare spazio al docu-film con la voce di Fabio Volo Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. Vediamo insieme il testo di O Holy Night, cantata da Il Volo.

O holy night, the stars are brightly shining

It is the night of the dear Savior′s birth

Long lay the world in sin and error pining

‘Til he appeared and the soul felt its worth

A thrill of hope, the weary world rejoices

For yonder breaks a new and glorious morn′

Fall on your knees, o hear the angels’ voices

O night divine, o night when Christ was born

O night divine, o night, o night divine

Chains He shall break, for the slave is our brother.

And in His name, all oppression shall cease

Sweet hymns of joy in grateful raise we

With all within let’s praise His holy name

Christ is the Lord!

His name forever praise we

Noel, Noel

O night, O night divine

Noel, Noel

O night, O holy night

Grotte di Frasassi: la location

Abbiamo visto il testo di O Holy Night, ma qual è la location de Il Volo? Si tratta delle splendide Grotte di Frasassi. Sono delle grotte carsiche sotterranee che si trovano nel territorio del comune di Genga, in provincia di Ancona. L’insieme delle grotte ricade all’interno del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Dal 1972 è sotto la tutela del Consorzio Frasassi, costituito dal comune di Genga e dalla provincia di Ancona, con l’obiettivo di salvaguardarne e valorizzarne la fruibilità scientifica e turistica

Dopo aver celebrato i 50 anni dalla scoperta delle Grotte di Frasassi il 25 settembre 2021, il trio musicale Il Volo torna a Genga in occasione della vigilia di Natale per regalarci la loro O Holy Night, su Rai 1 alle 21.30. Il complesso ipogeo fiore all’occhiello della regione Marche sarà aperto nel periodo natalizio ai turisti tutti i giorni salvo il 25 dicembre e con orari particolari (14:30 – 16.00 – 17:30) il primo gennaio del nuovo anno. La ribalta nazionale ed internazionale delle Grotte di Frasassi non termina però qui, perché domenica 26 saranno ancora protagoniste, sempre su Rai 1, con uno spazio dedicato durante la trasmissione Domenica In, per andare alla scoperta delle caratteristiche di uno dei percorsi sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo.