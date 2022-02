Anteprima TPI: tutte le nuove nomine Rai

Il racconto delle votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, ha totalizzato ascolti rilevanti che confermano l’attenzione del pubblico nei confronti di un momento chiave per la vita del Paese. Sabato 29 gennaio alle 20:23, nel momento in cui il nome del Presidente Mattarella ha superato il quorum di voti necessario alla rielezione al Quirinale, a seguire lo Speciale TG1-VERSO IL QUIRINALE su Raiuno c’erano 6.131.000 ascoltatori, il 26,6% degli italiani davanti alla TV. Rai 1 è stato in quel momento di gran lunga il canale televisivo più seguito in assoluto, quindi anche tra tutti quelli collegati con la Camera dei Deputati.

L’intera ora e 34 minuti della diretta del TG1 condotta da Monica Maggioni, che ha seguito lo spoglio e la proclamazione, dalle 20:04 alle 21:38, ha ottenuto un ascolto medio pari a 5.224.000 e uno share medio del 21,9%. Lo share del pubblico laureato è stato invece del 27,9% per l’intera diretta e del 35,1% al momento del superamento del quorum.

La regione con il più alto numero di ascoltatori a seguire l’intero TG1-VERSO IL QUIRINALE è stata la Lombardia con 712.000 ascoltatori, seguita dalla Sicilia, regione natale del Presidente, che con meno della metà della popolazione della Lombardia ha registrato un ascolto medio pari a 516.000 e uno share del 24,8%.

Intanto prosegue quella che in Rai hanno già definito la ‘’rivoluzione gentile’’ della neodirettrice del Tg1. A quanto è in grado di rivelare TPI, Elisa Anzaldo, promossa a conduttrice delle 20, sarà sostituita come caporedattore della ‘Società con la giovane Daiana Paoli, vicecaporedattore e volto di Rainews24. Agli esteri, nuovo caporedattore sarà Marina Sapia, anche lei proveniente da Rainews, sempre redazione esteri.

Lo storico caporedattore dell’Economia, Michele Renzulli viene sostituito dal vicecaporedattore del coordinamento, Marco Valerio Lo Prete. Ma Renzulli andrà a guidare la segreteria di redazione, il vero motore di una testata.

Infine la redazione politica, al momento il posto della caporedattrice uscente, Natalia Augias, viene congelato, in attesa di individuare il nome giusto nei prossimi mesi.