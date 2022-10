Nour: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Nour è il film in onda su Rai 3 questa sera, sabato 1 ottobre 2022, alle ore 21.20 in prima visione. Si tratta di una pellicola drammatica del 2019, diretta da Maurizio Zaccaro, con protagonisti Sergio Castellitto e Linda Mresy. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Nour? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di una bambina di dieci anni, che da sola ha compiuto un duro viaggio per giungere in Europa. Il suo nome è Nour (Linda Mresy) e, dopo aver attraversato il Mediterraneo ed essere uscita indenne a un violento naufragio, è arrivata a Lampedusa, dove viene soccorsa dal medico Pietro Bartolo (Sergio Castellitto). L’uomo diventa il suo eroe, si occupa di lei e cerca di ricostruire tassello dopo tassello la storia della Nour e allo stesso tempo prova a darle un presente e un futuro sereno, come dovrebbero avere tutti i bambini della sua età. Il film è liberamente tratto dal libro Lacrime di sale, scritto dal medico di Lampedusa Pietro Bartolo.

Nour: il cast del film

Vediamo ora il cast del film. Protagonista è il bravissimo Sergio Castellitto, che ci regala un’altra interpretazione magistrale delle sue. L’attrice che interpreta Nour si chiama Linda Mresy. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sergio Castellitto: Pietro

Linda Mresy: Nour

Matilde Piana: Rita

Raffaella Rea: giornalista

Miloud Mourad Benamara: Latif

Thierry Toscan: fotografo

Valeria D’Obici

Trailer

Di seguito il trailer del film Nour, in onda in prima visione questa sera su Rai 3.

Streaming e tv

Come vedere il film Nour in tv? Semplicissimo: come già anticipato, va in onda stasera – sabato 1 ottobre 2022 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 103 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder. Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.