Notte prima degli esami: il testo della canzone cantata da Gazzelle con Fulminacci a Sanremo 2024

Qual è il testo della canzone Notte prima degli esami, cantata da Gazzelle con Fulminacci nel corso della serata Cover del Festival di Sanremo 2024? Di seguito le parole del brano:

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra

E un pianoforte sulla spalla

Come i pini di Roma la vita non li spezza

Questa notte è ancora nostra

Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati?

Le bombe delle sei non fanno male

È solo il giorno che muore

È solo il giorno che muore

Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza

Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto

Stasera al solito posto, la luna sembra strana

Sarà che non ti vedo

Da una settimana

Maturità, t’avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno

È fitto il tuo mistero

E il tuo peccato è originale come i tuoi calzoni americani

Non fermare, prego, le mie mani

Sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese

Quando ti vuoi confessare

Notte prima degli esami, notte di polizia

Certo qualcuno te lo sei portato via

Notte di mamme e di papà col biberon in mano

Notte di nonne alla finestra, ma questa notte è ancora nostra

Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni

Notte di sogni, di coppe e di campioni

Notte di lacrime e preghiere

La matematica non sarà mai il mio mestiere

E gli aerei volano alto tra New York e Mosca

Ma questa notte è ancora nostra

Claudia, non tremare, non ti posso far male

Se l’amore è amore

Si accendono le luci qui sul palco

Ma quanti amici ho intorno che viene voglia di cantare

Forse cambiati, certo un po’ diversi

Ma con la voglia ancora di cambiare

Se l’amore è amore, se l’amore è amore, se l’amore è amore

Se l’amore è amore, se l’amore è amore

