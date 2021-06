Notte azzurra, i convocati dell’Italia di Roberto Mancini per l’Europeo

Quali sono i convocati del ct dell’Italia Roberto Mancini per l’Europeo di calcio in programma dall’11 giugno 2021? Il commissario tecnico azzurro ha diramato una lista di 28 giocatori, che andrà ridotta a 26 entro la mezzanotte del 1 giugno, che prenderanno parte ad Euro 2021 e – prima – allo show di Rai 1 Notte azzurra. Di seguito la lista dei 28:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto i convocati dell’Italia di Mancini per l’Europeo, ma dove vedere Notte azzurra in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, andrà in onda oggi – 1 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.