Note d’amore: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, venerdì 30 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Note d’amore (titolo originale: Coup de foudre sur un air de Noel), film del 2018 diretto da Alexandre Laurent con Barbara Cabrita, Lannick Gautry, Didier Flamand, Ilys Barillot. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film ci racconta di Mélodie (Barbara Cabrita), una giovane vedova e madre single, che lavora come assistente di produzione succube di un capo tirannico. La grande missione di questo Natale è riuscire a trovare e rilanciare il grande pianista austriaco Michaël Grimaud (Lannick Gautry) scomparso dalle scene dieci anni fa. Mélodie è molto determinata e sa che questa è l’occasione giusta per ottenere la promozione che tanto desidera. Ma ha solo tre giorni per realizzare una missione quasi impossibile. Mélodie, parte così alla ricerca del pianista nella sua città natale nelle Alpi austriache dove si è ormai rifugiato tra le montagne e vive circondato dalle sue aquile. Michaël ha rinunciato alla sua brillante carriera e ora suona il pianoforte nell’osteria locale. A questo punto Mélodie dovrà tirare fuori tutta la sua tenacia e creatività per convincerlo a tornare sul palcoscenico. Ma la vera prova sarà confrontarsi con sentimenti che entrambi avevano da tempo messo da parte e che inaspettatamente si riaccendono.

Note d’amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Note d’amore (titolo originale: Coup de foudre sur un air de Noel), ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Barbara Cabrita: Mélodie

Lannick Gautry: Michaël

Didier Flamand: Christian

Ilys Barillot: Emma

Achille Marques da Costa: Lucien

Brigitte Fossey: Monique

Marek Vasut: Ernest

Streaming e tv

Dove vedere Note d’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.