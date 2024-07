Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, giovedì 18 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica in sette puntate di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma battezza come sempre le sue puntate con la bellezza della natura, talvolta incontaminata. Nell’odierno appuntamento ci troviamo in Antartide, dove assistiamo alla straordinaria avventura di un pinguino imperatore, dalla nascita alla sua partenza per il mare. I pinguini sono protagonisti di immagini molto suggestive: le lunghe marce degli adulti che cercano cibo per i loro piccoli garantiscono uno sguardo intimo e commovente sulla lotta per la sopravvivenza in uno degli ambienti più estremi della Terra.

Dopo l’Antartide, il programma ci porta nel mondo della medicina moderna: si approfondiscono, in particolar modo, le recenti scoperte sulle neurotrofine, proteine scoperte da Rita Levi Montalcini oltre settant’anni fa. Ora, queste proteine vengono utilizzate per riparare i danni del sistema nervoso nei bambini che hanno subito gravi traumi cerebrali. Si parla dunque dei progressi della ricerca medica e dell’impatto potenziale sulla vita dei pazienti più giovani.

Successivamente, ci spostiamo nel cuore della foresta Amazzonica per seguire un gruppo di ricercatori italiani alla scoperta di grotte antiche e incontaminate. Queste esplorazioni ci riportano indietro nel tempo, con uno sguardo unico su condizioni ambientali e forme di vita rimaste inalterate per miliardi di anni.

La puntata affronta anche una curiosa questione: il sesso influisce sulle prestazioni sportive? L’esperto Raffaele Mannini risponderà a questa domanda, analizzando i benefici e i potenziali svantaggi dell’attività sessuale per gli atleti. Un’analisi che promette di sfatare miti e fornire informazioni scientifiche sugli effetti di questa attività sul nostro corpo.

Il professor Fabrizio Nestola dell’Università di Padova ci guida in un servizio realizzato tra il Dipartimento di Geoscienze e il nuovo Museo della Natura e dell’Uomo di Padova. Questo segmento è dedicato alla connessione tra i diamanti e l’acqua profonda nel mantello terrestre, un tema che ci permetterà di comprendere meglio i processi geologici che avvengono nelle profondità del nostro pianeta.

Un altro tema intrigante riguarda l’alimentazione degli astronauti nelle future basi spaziali. Come potranno coltivare cibo in ambienti extraterrestri? Ricercatori italiani stanno studiando come coltivare una varietà di pomodoro in condizioni simili a quelle dello spazio, una ricerca che potrebbe rivoluzionare il modo in cui pensiamo all’agricoltura spaziale.

