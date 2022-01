A che ora inizia Non mi lasciare: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Non mi lasciare, la nuova serie di Rai Fiction, con la regia di Ciro Visco, in onda su Rai 1? La fiction inizierà sempre il lunedì sera alle ore 21,20 per quattro prime serate. Una storia tesa e realistica, con al centro un tema tanto delicato quanto attuale come quello dei reati informatici e dei crimini contro l’infanzia. La serie è stata presentata a Venezia il 5 Settembre 2021, all’interno del programma organizzato da Veneto Film Commission presso lo Spazio Regione del Veneto. Quanto dura (durata) ogni puntata di Non mi lasciare? La messa in onda delle singole serate sarà dalle ore 21,25 alle ore 23,25. La durata complessiva (pubblicità inlcuse) sarà quindi di circa 2 ore.

Trama

Elena Zonin (Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico – sul dark web – di minori. Quando dalle acque della Laguna di Venezia affiora il corpo senza vita di Gilberto, un adolescente apparentemente sucida, il vice questore Zonin lo collega immediatamente al “suo” caso, e parte per Venezia, da dove si era allontanata vent’anni prima. Qui ritroverà il vice questore aggiunto Daniele Vianello (Alessandro Roia) e la moglie Giulia (Sarah Felberbaum), un tempo la sua migliore amica. Le indagini porteranno alla scoperta di un caso complesso e articolato, e i tre dovranno fare i conti, oltre che con il loro passato, con nemici potenti e insospettabili, in una missione che metterà a repentaglio la loro stessa vita.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Non mi lasciare, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi, film o serie tv Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.