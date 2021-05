Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 9 maggio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 9 maggio

Torna questa sera, domenica 9 maggio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Secondo le anticipazioni ufficiali della trasmissione, oggi si parlerà del caso dei verbali di Piero Amara, l’ex avvocato esterno di Eni che ha parlato ai magistrati della presunta loggia massonica “Ungheria”. La vicenda ha portato il pm di Milano Paolo Storari a essere indagato dalla procura di Roma per rivelazione del segreto d’ufficio, dopo aver consegnato l’anno scorso a Piercamillo Davigo, allora consigliere del Consiglio superiore della magistratura (Csm), i verbali dell’interrogatorio di Amara come “forma di autotutela”, lamentando la mancata iscrizione di Amara e delle persone che aveva citato nel registro degli indagati della procura di Milano.

In studio Luca Palamara, Paolo Mieli e Sandra Amurri, oltre al presidente della commissione antimafia Nicola Morra, anche lui a conoscenza del dossier di Amara.

Durante la trasmissione si parlerà anche di nuovi elementi e racconti emersi nell’indagine conclusa dalla procura di Tempio Pausania su Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse di 19 anni a luglio 2019. Se ne parlerà con Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Francesco Borgonovo, Stefania Andreoli e Paolo Reale.

Infine Nello Trocchia e Daniele Piervincenzi esploreranno i legami tra musica e criminalità, raccontando con filmati e immagini come la musica a volte è stata usata per veicolare anche un tipo di cultura criminale.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 9 maggio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.