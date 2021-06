Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 6 giugno

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 6 giugno

Torna questa sera, domenica 6 giugno 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Nella puntata del 6 giugno Massimo Giletti intervista Roberto Formigoni. Oltre ad essere l’ex presidente della Regione Lombardia ha anche ricoperto il ruolo di senatore.

Tre settimane fa il Consiglio di Garanzia del Senato ha deciso di concedergli nuovamente il vitalizio nonostante la condanna in via definitiva per corruzione. La sentenza ha scatenato numerosi dibattiti nel mondo politico in quanto in molti erano contrari alla restituzione.

Giletti cerca di comprendere se al di là del diritto possa esistere, sul tema, anche una questione morale. Al dibattito in studio partecipano Luca Telese, Peter Gomez e Domenico Menorello.

Massimo Giletti ospita in studio anche Giorgia Meloni per una riflessione sull’attualità politica e economica. Il conduttore con la Leader di Fratelli D’Italia si occupa anche dei possibili candidati del centrodestra alle prossime amministrative per l’elezione dei Sindaci di Roma e Milano.

A Non è l’Arena torna anche Alberto Tarallo per raccontare, in un’intervista esclusiva, la sua verità sull’Ares Gate. Si tratta del caso scoppiato dopo le confessioni di Adua del Vesco al GF Vip 5.

L’ex produttore televisivo era proprietario della Ares Film, che è fallita all’inizio del 2020. Secondo i racconti di alcuni attori, Alberto Tarallo, soprannominato Lucifero, avrebbe plagiato molti protagonisti del mondo dello spettacolo.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 6 giugno, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.