Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 24 gennaio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 24 gennaio

Torna questa sera, domenica 24 gennaio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme.

Quali soluzioni per uscire dalla crisi di governo? Giletti intervisterà l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. A dialogare con loro i giornalisti Tommaso Labate e Augusto Minzolini. A seguire previsto un dibattito sull’emergenza economica ed occupazionale che sta vivendo il nostro Paese. Filmati e immagini esclusive ci racconteranno la disperazione dei ristoratori e dei lavoratori del settore turistico, tra i più colpiti, e di tanti cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese. Se ne parlerà con Tommaso Cerno, Gianluigi Paragone, Guido Crosetto e David Parenzo.

Poi a Non è l’Arena l’inchiesta sul caso Benotti: ex giornalista e consulente di vari ministri finito al centro di un’indagine sulla fornitura di mascherine (un appalto superiore al miliardo). Se ne parlerà con Jorge Solis. Il trader ecuadoriano – indagato per traffico di influenze – che ha gestito insieme ad altri intermediari una grande commessa di mascherine cinesi, in un’intervista esclusiva ci racconterà come è entrato in contatto, tra gli altri, con il giornalista imprenditore Mario Benotti e Antonio Fabbrocini, funzionario di Invitalia, a loro volta coinvolti nella stessa inchiesta della Procura di Roma. In studio Sandra Amurri, Luigi De Magistris e Pierluigi Stefani.

Le telecamere di “Non è L’Arena” torneranno infine sul caso Genovese: in esclusiva la testimonianza di due delle sei ragazza che accusano l’imprenditore di stupro. In studio Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Ivano Chiesa e Elisa Rivoira.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 24 gennaio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

