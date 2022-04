Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 24 aprile 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 24 aprile 2022

Questa sera, domenica 24 aprile 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata di stasera parte dal racconto del mese di guerra con i collegamenti in diretta degli inviati e gli aggiornamenti in tempo reale. Sono ormai passati 60 giorni dall’inizio della guerra, Giletti proverà a comprendere com’è cambiato lo scenario del conflitto in Ucraina. Ma anche quali saranno i riflessi della guerra e delle sanzioni sull’economia italiana ed europea.

Proprio il tema della guerra è al centro del faccia a faccia con Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo internazionale alla Luiss, ormai diventato un vero e proprio volto tv. Un momento attesissimo. Tra gli altri ospiti di oggi ci saranno Agnese Pini, Giorgio Cremaschi e Luigi De Magistris.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 24 aprile 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.