Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 20 ottobre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 20 ottobre

Questa sera, 20 ottobre 2021, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Si parlerà del cosiddetto sistema Salerno, vale a dire dell’inchiesta che di recente ha riguardato il comune campano. Uomini molto vicini al governatore della Regione Vincenzo De Luca sono al centro di un’inchiesta sui presunti affidamenti di appalti del comune di Salerno in favore di cooperative che in cambio avrebbero portato “pacchetti di voti”. Un’inchiesta da non perdere dunque quella sulle cooperative sociali a Salerno.

Spazio poi ai temi d’attualità, con gli scontri di questi giorni a Trieste e le manifestazioni dei No Green Pass. Intanto il Governo è alle prese con il prosieguo della campagna vaccinale e la definizione della manovra economica. I partiti invece discutono dopo l’esito dei ballottaggi alle amministrative che ha visto il trionfo del centrosinistra e si preparano per la prossima partita, quella del Quirinale. Tra gli ospiti di oggi a Non è l’Arena Peter Gomez e Nello Trocchia. Spazio anche a Michele Sarno, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Salerno.

In questa puntata si parlerà anche di escort: assisteremo ad un interessante viaggio nel mondo della prostituzione maschile, di cui si parla sempre poco. Tra gli ospiti Vladimir Luxuria e Luca Borromeo, un escort professionista. E ancora Sandra Amurri, Guido Crosetto, Carlo Calenda, Tommaso Cerno, Momi El Howi e Marco Liccione.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 20 ottobre, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.