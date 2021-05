Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 16 maggio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 16 maggio

Torna questa sera, domenica 16 maggio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Sebastiano Ardita, magistrato e consigliere del Csm, in un’intervista esclusiva a Massimo Giletti racconterà la sua verità sulla vicenda che lo vede coinvolto dei verbali segreti di Piero Amara riguardati una presunta loggia massonica “Ungheria”. In ambito covid Non è l’Arena in onda oggi, 16 maggio, continua a fare luce sull’inchiesta che riguarda il mancato aggiornamento del piano pandemico in Italia. Un vicenda su cui la giustizia sta cercando di fare luce. Mentre il direttore vicario dell’Oms Ranieri Guerra, in questi giorni, ha depositato in Procura a Bergamo una memoria difensiva per replicare alle accuse rivoltegli tornerà a parlare, in studio, Francesco Zambon, ex funzionario dell’Oms di Venezia. Oltre lui ci saranno Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri, Galeazzo Bignami e Gessica Costanzo.

Tiene ancora banco il caso di Ciro Grillo, figlio di Beppe, leader del Movimento 5 Stelle, che rischia di andare in carcere con l’accusa di stupro di gruppo ai danni di due giovani studentesse milanesi, due anni fa. Al di là dei nuovi elementi della vicenda di cronaca con risvolti politici con le deposizioni rese da Ciro Grillo e dai suoi amici Lauria, Corsiglia e Capitta ai magistrati di Tempio Pausania, si parlerà di come gli adolescenti di oggi vivono la loro sessualità. In studio, ospiti di Non è l’Arena di oggi – 16 maggio -, Vittorio Sgarbi, Luca Telese, Andrea Catizone, Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Francesco Borgonovo e Paolo Reale. Infine il caso Calabria. Si parlerà del buco di bilancio dell’Asp di Reggio Calabria. Per il dibattito in studio Nicola Morra, Alessandro Cecchi Paone, Massimo Scura e Lino Polimeni.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 16 maggio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.