Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 ottobre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 13 ottobre

Questa sera, 13 ottobre 2021, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Si parlerà del pomeriggio di guerriglia urbano vissuto lo scorso sabato a Roma durante la manifestazione dei No Green pass, culminato con l’assalto alla sede nazionale della Cgil. Chi c’era davvero in quella piazza? C’era una regia negli scontri? E chi è Giuliano Castellino, il leader di Forza Nuova agli arresti per la guerriglia No green pass? Vedremo immagini e documenti inediti. In studio per il dibattito saranno ospiti Carlo Taormina, Luca Telese, Gianluigi Paragone Sandra Amurri e Francesco Storace. Ci sarà anche il vice questore Nunzia Schilirò all’indomani del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti per le sue posizioni contrarie al Green pass.

Spazio nel corso della puntata di oggi di Non è l’Arena anche alla politica, a pochi giorni dai ballottaggi che riguarderanno anche importanti città come Roma e Torino. Che cosa succede in Toscana? Dagli amministratori locali ai vertici della Regione passando per la ndrangheta calabrese, lo scandalo del depuratore e dello smaltimento dei rifiuti tossici.

Un’inchiesta di Non è l’Arena che romperà quel velo di silenzio calato da tempo sulla vicenda, grazie al racconto di alcuni dei principali protagonisti della vicenda: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni, la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda e l’ex direttore dell’associazione conciatori Piero Maccanti.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 13 ottobre, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.