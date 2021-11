Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 10 novembre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 10 novembre

Questa sera, mercoledì 10 novembre 2021, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Mentre i contagi aumentano in tutta Europa e l’Italia è il Paese più severo sulle regole per contenere il Covid 19, il caso della sospensione del green pass al parlamento europeo rischia di arrivare anche da noi. Se ne parlerà con Francesca Donato, eurodeputata che ha ottenuto con ricorso la possibilità di non esibire la carta verde, e con il senatore Mattia Crucioli. Parteciperanno al dibattito Luca Telese, Pierpaolo Sileri, Nino Cartabellotta. E poi il giallo della vaccinazione di Pippo Franco e l’inchiesta della Procura di Roma sui green pass falsi che vede coinvolto il medico romano dei vip Antonio De Luca. In primo piano l’inchiesta sul clan Casamonica e sulle loro case abusive. Con immagini e filmati esclusivi testimonieremo quanto ancora c’è da fare per il ritorno alla legalità. In studio uno dei membri della famiglia Luciano Casamonica. Ne parleremo con Francesca Fagnani, Tommaso Cerno e Monica Lozzi. Prosegue infine il viaggio nel mondo della prostituzione e non solo, un viaggio nel sesso proibito tra festini in case private, orge, locali di scambisti e richieste inimmaginabili.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 10 novembre, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.