Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 1 dicembre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 1 dicembre

Questa sera, mercoledì 1 dicembre 2021, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella puntata di oggi ampio spazio al caso di cronaca che otto anni fa scosse i Parioli, quartiere della Roma bene: uomini adulti pagavano due ragazze liceali minorenni, in cambio di prestazioni sessuali. In studio la testimonianza di Marianna. Una delle protagoniste di quel grave scandalo, all’epoca 15enne, fatti per i quali sono ancora in corso le conseguenti vicende giudiziarie. Cosa ci ha insegnato quello scandalo? Si è riusciti in questi anni a sradicare la mala pianta della prostituzione minorile nel nostra Paese? Un’intervista forte e da non perdere. Non è l’Arena non spegne i riflettori sulla prostituzione minorile e prosegue con la sua inchiesta che vede uomini adulti in cerca di minorenni che pagano in cambio di prestazioni sessuali. Immagini e filmati che parlano più delle parole.

Ampio spazio poi all’attualità legata al Covid, con la risalita dei contagi e la diffusione della variante Omicron che preoccupano in vista del Natale: è davvero così pericolosa? E i vaccini attuali quanto ci proteggono? A Non è l’Arena il racconto di Pasquale Bacco il medico no vax che ha fatto dietrofront dopo aver visto giovani, sani prima di infettarsi, morire in terapia intensiva. Ma anche la testimonianza di Nunzia Schilirò la vicequestore no vax positiva al Covid che promette dopo la guarigione di tornare a combattere.

Inoltre in studio un confronto tra due giovani, Zeno Molgora no green pass e Stan Nizzi operatore sanitario si vax. Infine i controlli sul green pass, quanti ristoranti lo chiedono davvero? Di tutto questo se ne parlerà con Luca Telese, Maria Rita Gismondo, Peter Gomez, Tommaso Cerno, Galeazzo Bignami, Pierpaolo Sileri e Laura Cosseddu. E infine il caso Aprilia: un viaggio nella città alle porte Roma sotto i riflettori per il boom dei contagi perché in molti hanno detto no al vaccino in particolare nella comunità romena. Se ne discuterà con il sindaco Antonio Terra e Luca Monti arciprete della chiesa ortodossa della cittadina.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 1 dicembre, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.