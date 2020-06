Non dirlo al mio capo, trama e cast della quarta puntata in replica stasera

Torna questa sera in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della quarta puntata della prima stagione. La fiction, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per farsi assumere in uno studio legale, omettendo di avere due figli a carico. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda stasera, domenica 28 giugno 2020 alle ore 21,25 su Rai 1?

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Anticipazioni: trama della quarta puntata

La puntata di questa sera è divisa, come al solito, in due parti: “Vestito o maschera?” e “Dire, fare, combaciare”. Nel primo episodio, dato il modo in cui Lisa ha condotto il caso di Elda, viene premiata da Enrico che le compra un tailleur. Lisa incomincia a diventare arrogante, tanto che propone a Enrico di gestire lei il caso di Roberta, una madre single accusata di violenza sul suo bambino, che sembra soffrire dei sintomi della sindrome del bambino scosso. Enrico accetta ma a patto che se Lisa perde si dovrà accontentare di svolgere umili mansioni senza più prendere iniziative sui casi. Enrico lavora al caso di Alessio, era l’autista di suo padre e gli è molto legato. La sua compagnia vuole licenziarlo perché si trucca da pagliaccio, tra l’altro sua moglie è morta in un incidente stradale e alla guida dell’auto c’era proprio Alessio…

Nel secondo episodio di Non dirlo al mio capo, Enrico prende in mano il caso del cardinale Balestra e gli fa credere che Lisa è la sua fidanzata e che si chiama Sabina. Jacopo vorrebbe chiedere a Claudia di uscire con lui ma non può portarla in nessun posto di classe a causa del suo basso salario, ma Lisa costringe Enrico a pagare sia per Jacopo sia per Claudia un ristorante di lusso con la minaccia che non avrebbe assecondato la recita. L’obbiettivo di Enrico è quello di convincere il cardinale a fare causa all’ONG che per poco non lo aveva accusato di appropriazione indebita. Lisa e Enrico vanno a cena con il cardinale e nonostante la recita litigano come se fossero una vera coppia, tradendo alle volte un sincero sentimento amoroso, inoltre Lisa gli rivela che è a conoscenza del fatto che è andato a Roma per indagare sul figlio illegittimo ed è orgogliosa di lui…

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Non dirlo al mio capo, ma qual è il cast? Oltre a Vanessa Incontrada, che interpreta Lisa Marcelli, e Lino Guanciale, Enrico Vinci, vediamo Perla Cercilli, interpretata da Chiara Francini, la babysitter di Mia e Giuseppe, anche se il suo vero nome è Assuntina Capotondi; Marta è Giorgia Surina, avvocatessa penalista dello studio Vinci innamorata follemente di Enrico ma che non può ben vedere Lisa; Gianmarco Saurino come Massimo Altieri; Aurora Ruffino come Cassandra Reggiani; Sara Zanier che interpreta Nina Valentini; Saul Nanni che interpreta Romeo Ruggeri; poi Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Christian Monaldi, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin e Andrea Bosca.

