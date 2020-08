Non dirlo al mio capo 2, trama e cast della terza puntata della seconda stagione in replica stasera

Questa sera, domenica 2 agosto 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della terza puntata della seconda stagione. La fiction, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per farsi assumere in uno studio legale, omettendo di avere due figli a carico. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata della stagione 2, in onda stasera, domenica 2 agosto 2020 alle ore 21,25 su Rai 1?

Anticipazioni: trama della terza puntata della stagione 2

Nel primo dei due episodi di stasera, 2 agosto, dal titolo Ragione e sentimenti, vediamo Lisa che, pur di sfogarsi, aveva raccontato ad un perfetto sconosciuto la sua travagliata storia d’amore con Enrico. Stavolta scoprirà che Diego è un avvocato amico di vecchia data di Enrico arrivato a Napoli per un motivo ben preciso: riconquistare una donna. Almeno, questi erano i piani finché non ha incontrato Lisa…

Mia, nel frattempo, cercherà di imparare a gestire le proprie emozioni contrastanti verso Aurora, ormai molto vicina a Romeo. Il padre di Lisa, invece, darà del filo da torcere alla figlia pur di riportare a casa Aurora , sua sorellastra.

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Non dirlo al mio capo 2: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di oggi di Non dirlo al mio capo 2, ma qual è il cast completo? Oltre a Vanessa Incontrada, che interpreta Lisa Marcelli, e Lino Guanciale, Enrico Vinci, vediamo Perla Cercilli, interpretata da Chiara Francini, la babysitter di Mia e Giuseppe, anche se il suo vero nome è Assuntina Capotondi; Marta è Giorgia Surina, avvocatessa penalista dello studio Vinci innamorata follemente di Enrico ma che non può ben vedere Lisa; Gianmarco Saurino come Massimo Altieri; Aurora Ruffino come Cassandra Reggiani; Sara Zanier che interpreta Nina Valentini; Saul Nanni che interpreta Romeo Ruggeri; poi Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Christian Monaldi, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin e Andrea Bosca. Appuntamento questa sera, 2 agosto 2020, su Rai 1 con Non dirlo al mio capo 2 dalle 21.25.

