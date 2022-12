Non c’è più religione: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Non c’è più religione, film commedia del 2016 diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sebbene sia solo Pasqua, nell’immaginario paesino di Porto Buio cominciano i preparativi per il Presepe Vivente, da anni unica attrazione dell’isola sulla quale il paese si trova. A causa del ridottissimo tasso di natalità, l’unico bambino abitante sull’isola, da sempre designato per interpretare il ruolo del bambinello, è diventato inadatto, essendo giunto alle soglie della pubertà. Il sindaco Cecco ha quindi l’idea di chiedere “in prestito” un bambino alla folta comunità marocchina che vive sull’altro lato dell’isola. Aiutato da Suor Marta (che era la sua fidanzata prima di prendere i voti) e da Don Mario, il sindaco va a parlare col leader carismatico della comunità, Marietto. Questo è un vecchio amico di Cecco, dal quale però si è allontanato dopo aver subito un grave torto e, convertitosi all’Islam, ha sposato una ragazza marocchina. Marietto si offre di prestare suo figlio che sta per nascere per il presepe, ma in cambio comincia a porre una serie di richieste a Cecco (che, talvolta, coinvolgono tutta la popolazione) al fine di potersi vendicare del torto. Nonostante questo, Cecco e Marietto (che ora si fa chiamare Bilal) ricominciano a ricucire l’amicizia. L’arrivo della figlia di Cecco, anche lei incinta, mette Cecco davanti alle sue vere intenzioni riguardo al Presepe, all’amministrazione cittadina e al processo di integrazione fra le due comunità dell’isola.

Non c’è più religione: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non c’è più religione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Bisio: Cecco

Alessandro Gassmann: Marietto Scognamiglio/Bilal

Angela Finocchiaro: Suor Marta

Nabiha Akkari: Haida

Giovanni Cacioppo: Aldo

Laura Adriani: Maddalena

Mehdi Meskar: Alì

Paola Casella: Addolorata

Massimo De Lorenzo: Don Mario

Nunzia Schiano: Madre di Marietto/Bilal

Giovanni Esposito: Segretario del Vescovo

Roberto Herlitzka: Vescovo

Mounir Echchaoui: Ahmed

Streaming e tv

Dove vedere Non c’è più religione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 25 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.