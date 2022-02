Noi: trama, cast e streaming del film horror su Italia 1

Stasera, 1 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Noi, film horror del 2019 scritto e diretto da Jordan Peele, con protagonista Lupita Nyong’o. La trama segue una famiglia afroamericana in vacanza a Santa Cruz che si ritrova attaccata dai propri doppelgänger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1986 la giovane Adelaide Thomas va in vacanza con i suoi genitori a Santa Cruz. In spiaggia, una sera, Adelaide si allontana ed entra in una casa dei divertimenti, dove incontra una sosia di se stessa nel labirinto degli specchi. Successivamente Adelaide scappa e si ricongiunge ai suoi genitori, sebbene non sia in grado di parlare; i genitori la portano da un terapeuta, la quale le diagnostica un trauma emotivo e li istruisce ad incoraggiare Adelaide a disegnare, cantare o ballare per esprimere le sue emozioni. Trent’anni dopo Adelaide, ormai adulta, si dirige verso la casa sulla spiaggia della sua famiglia a Santa Cruz con il marito Gabe Wilson e i loro figli, Zora e Jason. Adelaide, ricordando l’incidente traumatico della sua giovinezza, sembra preoccupata durante il viaggio; inoltre, quando arrivano, vede un uomo – presente al Luna Park quella notte di molti anni fa – che viene portato via in un’ambulanza, ferito mortalmente. In spiaggia, Jason vede un uomo in tuta rossa, in piedi da solo e con del sangue che gli gocciola dalle mani, ma non dice nulla.

Noi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Noi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lupita Nyong’o: Adelaide Wilson / Red

Winston Duke: Gabe Wilson / Abraham

Shahadi Wright Joseph: Zora Wilson / Umbrae

Evan Alex: Jason Wilson / Pluto

Elisabeth Moss: Kitty Tyler / Dahlia

Tim Heidecker: Josh Tyler / Tex

Yahya Abdul-Mateen II: Russel Thomas / Weyland

Anna Diop: Rayne Thomas / Eartha

Madison Curry: Adelaide da bambina / Red da bambina

Cali Sheldon: Becca Tyler / Io

Noelle Sheldon: Lindsey Tyler / Nix

Kara Hayward: Nancy / Syd

Streaming e tv

Dove vedere Noi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 1 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.