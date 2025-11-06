Noi del rione Sanità: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di “Noi del rione Sanità”, serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell’omonimo libro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Don Giuseppe organizza una gita a Pompei con i ragazzi ma la Curia gli impedisce di partire. Con un espediente, il parroco li raggiunge lo stesso e ha modo di convincerli ad applicare alla Sanità lo stesso “modello” imprenditoriale studiato a Pompei, sfruttando le risorse del loro territorio per attrarre il turismo. Intanto a Napoli la piccola Matilde viene rapita dal padre e Manuela è disperata: l’intero rione si mobilita e alla fine riesce a salvarla, grazie anche alla tempestiva e ritrovata alleanza tra Massimo e Mimmo, il quale ottiene la benedizione della madre di Caterina per coronare il suo amore per la figlia. Anna, manipolata da Massimo che la sfrutta facendo leva sull’infatuazione della ragazza, trova confronto nel rapporto fraterno con Alex, al quale offre la possibilità di pagarsi gli studi. Enzo si innamora di una ragazza a Pompei e decide di lasciare Napoli e ripartire da zero con lei. Quando tutto sembra tornare a posto, però, Mariano ordina a Massimo di obbligare Mimmo a nascondere la droga nell’emporio. Ma il ragazzo lo sfida, rifiutandosi.

Il padre di Mimmo, detenuto a Poggioreale, si rifiuta di collaborare con il giudice per timore delle ritorsioni di Mariano. Don Giuseppe, intanto, propone ai ragazzi di costituire una cooperativa per restituire dignità al quartiere e offrire lavoro attraverso la ristrutturazione e valorizzazione dei propri siti archeologici, a partire dalle Catacombe di San Gennaro. I finanziamenti per l’avvio dei lavori, tuttavia, faticano ad arrivare e solo attraverso una rocambolesca partecipazione a un convegno di imprenditori, grazie anche all’aiuto di Stella, il parroco riesce a convincere alcuni investitori. Mimmo e Massimo, invece, decidono di affrontare Mariano e, quando sembra che per loro non ci siano più speranze, la polizia sopraggiunge ad arrestare il boss, grazie alla collaborazione di Carmine che ha scelto di collaborare con la magistratura. Enzo ritorna a Napoli giusto in tempo per poter celebrare l’avvio dei lavori di riqualificazione delle Catacombe: è l’inizio di una nuova era di speranza per il rione Sanità.

Noi del rione Sanità: il cast

Abbiamo visto la trama di Noi del rione Sanità, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali: