Ultimo aggiornamento ore 18:25
Home » Spettacoli » TV
TV

Noi del rione Sanità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

di Anton Filippo Ferrari
Noi del rione Sanità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di “Noi del rione Sanità”, serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell’omonimo libro. Dove vedere Noi del rione Sanità in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Noi del rione Sanità, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima giovedì 23 ottobre 2025; la terza e ultima – salvo cambi di programma – giovedì 6 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: giovedì 23 ottobre 2025 OGGI
  • Seconda puntata: giovedì 30 ottobre 2025
  • Terza puntata: giovedì 6 novembre 2025
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca