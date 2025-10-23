Noi del rione Sanità: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Noi del rione Sanità, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima giovedì 23 ottobre 2025; la terza e ultima – salvo cambi di programma – giovedì 6 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 23 ottobre 2025

Seconda puntata: giovedì 30 ottobre 2025

Terza puntata: giovedì 6 novembre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Noi del rione Sanità? Ogni serata andrà in onda il giovedì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Noi del rione Sanità, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.