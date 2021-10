No Sudden Move: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda No Sudden Move, film del 2021 diretto da Steven Soderbergh. Il film, scritto da Ed Solomon, segue le vicende di un gruppo di criminali, interpretato da un cast corale che comprende Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Ray Liotta e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta le vicende di un gruppo di criminali nella Detroit del 1955, intenti a portare un colpo all’apparenza piuttosto semplice: rubare un documento. Ma quando il loro piano va in fumo, la ricerca del mandante e del suo fine ultimo li trasporta tra i vari ranghi di una città dilaniata dai conflitti di razza e in continuo cambiamento.

No Sudden Move: il cast del film

Abbiamo visto la trama di No Sudden Move, ma qual è il cast completo del film in onda su Sky Cinema 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Don Cheadle: Curt Goynes

Benicio del Toro: Ronald Russo

David Harbour: Matt Wertz

Ray Liotta: Frank Capelli

Jon Hamm: Joe Finney

Amy Seimetz: Mary Wertz

Brendan Fraser: Doug Jones

Kieran Culkin: Charley

Noah Jupe: Matthew Wertz Jr.

Craig Grant: Jimmy

Julia Fox: Vanessa Capelli

Frankie Shaw: Paula Cole

Bill Duke: Aldrick Watkins

Streaming e tv

Dove vedere No Sudden Move in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 25 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.