Quanto guadagna Nino Frassica: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2025

Quanto guadagna Nino Frassica, co-conduttore del Festival di Sanremo 2025, in occasione della seconda serata in onda il 12 febbraio? Si tratta di uno dei comici più apprezzati, con la sua surreale ironia, scelto da Carlo Conti per affiancarlo in occasione della seconda serata di Sanremo 2025. Ma quant’è il cachet e lo stipendio di Nino Frassica per Sanremo 2025? Il cachet dell’attore siciliano dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro come accaduto per gran parte delle co-conduttrici e dei co-conduttori degli ultimi anni. Comunque le cifre non sono state ufficializzate dalla Rai.

