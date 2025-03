NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un percorso di approfondimento che si snoda a partire da un luogo – la Newsroom, la redazione – in cui un gruppo di giornalisti si pone domande, intraprende percorsi di inchiesta e analisi, per rispondere ai quesiti di una realtà complessa e non di rado contraddittoria. Dentro Newsroom – programma nato con l’obiettivo di creare un legame tra l’audience generalista e quella digitale – ci sono reportage, data analysis, le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati in numerosi paesi del mondo. La prima Newsroom parla di questioni legate al cibo, all’obesità, ai processi industriali: l’Occidente combatte con l’eccesso di cibo iper-processato, gli Stati Uniti fanno i conti con un’epidemia contro la quale il Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. combatte una vera e propria crociata e i sistemi sanitari sono travolti dai costi delle malattie connesse al cibo.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – venerdì 21 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.