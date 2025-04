NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, venerdì 18 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

L’interrogativo alla base della puntata è su quali siano considerati oggi i nuovi modelli di perfezione fisica, partendo da quanta influenza hanno sugli adolescenti le immagini dei corpi idealizzati presenti sui social network e perché tantissimi uomini e donne sono pronti a intraprendere i “viaggi del beauty” all’estero per migliorare il loro aspetto. Negli ultimi 4 anni, infatti, i trattamenti di chirurgia estetica sono aumentati del 40% e quasi la metà ricade nella fascia d’età compresa tra i 19 e i 35 anni. Ma quali rischi si corrono nella ricerca della perfezione? E come si è finiti dentro un sistema nel quale si è disposti a tutto per uniformarsi a un canone estetico? Per cercare di comprenderlo, l’inchiesta di Newsroom è arrivata in Corea, dove si sta strutturando un business miliardario di prodotti innovativi per la cura della persona, in un mercato internazionale valutato ormai oltre 14 miliardi di dollari.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – venerdì 18 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.