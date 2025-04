NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, venerdì 11 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Con quanta semplicità oggi i ragazzi possono acquistare una dose di droga sul dark web? E quali sono le nuove droghe che stanno arrivando nelle nostre città? Chi trae profitto da questo commercio illecito? E soprattutto, quali sono le nuove rotte del narcotraffico globale? A “Newsroom” un approfondimento per capire la facilità con cui, anche in Italia, tutti possono procurarsi un palloncino con gas esilarante o una scatola di ossicodone, un oppioide molto simile al fentanyl. E che basta affacciarsi nel dark web per far arrivare a domicilio farmaci proibiti e cocktail di droghe che sconvolgono le vite di ragazzi e adolescenti e rischiano di ucciderli. Un’inchiesta tra le piazze dello spaccio e nei porti italiani dove le forze dell’ordine intercettano tonnellate di droga che provengono dalle rotte globali del narcotraffico, dai laboratori clandestini del Messico a quelli di droghe sintetiche nascosti nella giungla birmana fino all’Africa, crocevia tra i cartelli sudamericani e il terrorismo jihadista. Per analizzare il legame tra il traffico di droga e gli equilibri geopolitici, indagando come questi flussi si sviluppino proprio nelle aree più fragili e instabili del pianeta. Un viaggio dentro il più grande mercato illecito internazionale, dove il narcotraffico, con un giro d’affari di oltre 500 miliardi di euro, è al tempo stesso causa ed effetto di un’instabilità che attraverso il web assume dimensioni ed effetti ancora più dirompenti. “Newsroom” è il programma crossmediale di Monica Maggioni, che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – venerdì 11 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.