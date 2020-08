New York Academy: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 23 agosto 2020, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda New York Academy, film del 2016 diretto da Michael Damian che racconta la scalata verso il successo di una coppia di giovani artisti. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Ruby, ballerina di danza classica, studentessa al Manhattan Conservatory of the Arts, incontra Johnnie, un giovane violinista di talento che si mantiene suonando nelle stazioni della metropolitana di New York. Ad avvicinarli un grande sogno: entrare nella più prestigiosa scuola di spettacolo di New York. Con l’aiuto di una crew di hip hop Rudy e Johnnie riusciranno a superare le loro differenze e a prepararsi per un’audizione che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Di seguito il trailer del film:

New York Academy: il cast del film

Abbiamo visto la trama di New York Academy, ma qual è il cast del film? In primis vediamo i protagonisti. Nicholas Galitzine (Johnnie), classe 1994 è di Londra e dopo un esordio nel mondo del rugby ha avuto qualche esperienza come modello che gli ha fatto guadagnare un provino come attore per The Beat Beneath My Feet, film per cui ha ottenuto la parte da protagonista. Keenan Kampa (Ruby) è davvero una ballerina classica oltre che attrice. Classe 1989 ha ricevuto un contratto con il Boston Ballet ed è stata invitata a ballare con il Mariinsky Theatre, la prima americana nella storia a riuscirci. Nel cast sono presenti poi Jane Seymour, Sonoya Mizuno, Richard Southgate e Paul Freeman.

Streaming e tv

Dove vedere New York Academy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 23 agosto 2020 – alle ore 21,30 su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

