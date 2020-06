New Amsterdam 2: quante puntate, durata, quando finisce

Da questa sera, giovedì 4 giugno 2020, riprendono le puntate di New Amsterdam con la seconda stagione. Canale 5 aveva mandato in onda il primo blocco di episodi terminando poi la messa in onda con il mid season che combacia con la nona puntata della seconda stagione, per cui da questa sera riparte il ciclo di episodi che andrà a terminare la seconda stagione. Ma quante puntate sono previste per la seconda parte di New Amsterdam? E come le manderà in onda Canale 5? Si ritorna quindi tra i corridoi del Bellevue Hospital di New York, insieme al dottor Max Goodwin e i suoi colleghi e alle loro peripezie in corsia. Vediamo nel dettaglio quanti sono gli episodi: questa seconda parte infatti è composta da altri nove episodi. In totale, la seconda stagione è composta da 18 episodi e, se la prima parte è andata in onda fino a gennaio, la seconda parte invece riparte dal 4 giugno.

Mediaset dovrebbe mandare in onda i restanti episodi di New Amsterdam a blocchi da due per serata, eccetto l’ultima che probabilmente per comodità Canale 5 manderà in onda a blocchi di tre episodi.

Primo episodio – 4 giugno 2020: episodio 10 e 11, Codice argento e Nascosto dietro il mio sorriso

Secondo episodio – 11 giugno 2020 – episodio 12 e 13

Terzo episodio – 18 giugno 2020 – episodio 14 e 15

Quarto episodio – 25 giugno – episodio 16, 17 e 18

Durata

Ma quanto durano le puntate di New Amsterdam? Ogni singolo episodio dura all’incirca 40 minuti. Canale 5 manda in onda ogni puntata a partire dalle 21:25, a partire da giovedì 4 giugno.

Dove vedere la serie: tv e streaming

New Amsterdam arriva in prima tv su Canale 5, il canale principale di Mediaset disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming la serie tv può farlo tramite MediasetPlay. Potete anche recuperare gli episodi andati già in onda sempre su MediasetPlay grazie alla funzione on demand.

