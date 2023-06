New Amsterdam 5: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per New Amsterdam 5, l’ultima stagione della serie tv in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda 13 puntate. Sarà quindi la più corta tra le cinque stagioni. La prima puntata sarà trasmessa su Canale 5 mercoledì 7 giugno 2023; l’ultima mercoledì 30 agosto 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 7 giugno 2023

Seconda puntata: mercoledì 14 giugno 2023

Terza puntata: mercoledì 21 giugno 2023

Quarta puntata: mercoledì 28 giugno 2023

Quinta puntata: mercoledì 5 luglio 2023

Sesta puntata: mercoledì 12 luglio 2023

Settima puntata: mercoledì 19 luglio 2023

Ottava puntata: mercoledì 26 luglio 2023

Nona puntata: mercoledì 2 agosto 2023

Decima puntata: mercoledì 9 agosto 2023

Undicesima puntata: mercoledì 16 agosto 2023

Dodicesima puntata: mercoledì 23 agosto 2023

Tredicesima puntata: mercoledì 30 agosto 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di New Amsterdam 5 su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,45 alle ore 00,20. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 40 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per New Amsterdam 5, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La quinta e ultima stagione andrà in onda in prima serata su Canale 5, a partire da mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 21,45. Tutte le puntate possono essere viste e riviste in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La stagione finale di New Amsterdam verrà trasmesse in streaming anche su Netflix, ma i fan dovranno attendere tra il 2024 e il 2025.