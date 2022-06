New Amsterdam 4: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, va in onda in prima serata su Canale 5 la nuova stagione di New Amsterdam 4. Il medical drama con protagonista Max Goodwin torna ad intrattenere in prima TV il pubblico di Mediaset con nuove avventure all’interno dell’omonimo ospedale di New York. La trama della nuova stagione fa posto ad un nuovo personaggio, una dottoressa, che arriva al New Amsterdam per portare scompiglio e al tempo stesso per ripristinare l’ordine delle cose. A partire dalle ore 21:25, su Canale 5 torna in prima serata un nuovo ciclo di episodi, 22 in totale. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata in onda venerdì 17 giugno 2022? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama della terza puntata

Stasera sono previsti tre nuovi episodi, il settimo, ottavo e nono della quarta stagione della serie con Ryan Eggold. Nel settimo episodio di New Amsterdam 4 dal titolo “Armonia” Max e Lauren sono scioccati quando un incidente mortale in ambulanza rivela un piano pericoloso. La Fuentes si aggira per i corridoi ricattando i medici e costringendo i paramedici a condizioni di lavoro insostenibili per competere con le compagnie di ambulanze private. Helen si rende conto che la sua stessa riduzione dei costi ha influito negativamente sul suo dipartimento. Nell’episodio “Attacco informatico” il sistema informatico dell’ospedale subisce un cyber attacco da parte di una banda di hacker russi. Lauren è preoccupata perché Max se ne andrà tra un paio di settimane, ma Iggy le ricorda che Max non ha mai voltato loro le spalle e si occuperà anche della Fuentes. Nel terzo episodio dal titolo “In terra straniera” Max prende misure drastiche per aiutare un folto gruppo di immigrati irregolari ricoverato al pronto soccorso con ustioni di varia gravità a seguito di un incendio, che ha distratto la chiesa dove si erano rifugiati. Il dottor Reynolds è in conflitto con la sua nuova posizione. La Brantley considera come cambiare la situazione con il dottor Fuentes.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di New Amsterdam 4, ma qual è il cast della serie tv? Eccolo:

Ryan Eggold è Max Goodwin

Freema Agymen è Helen Sharpe

Jocko Sims è Floyd Reynolds

Tyler Labine è Ignatius “Iggt Frome”

Janet Montgomery è Laura bloom

Nadia Affolter è Mina

Zabryna Guevara è Dora

Sandra Mae Frank è la dottoressa Wilder

New Amsterdam 4 streaming e diretta tv

Dove vedere New Amsterdam 4 in diretta TV e live streaming? La serie TV va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505. Se invece vi interessa seguire la serie TV in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, sia via desktop che via app.