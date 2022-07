New Amsterdam 4: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata, 8 luglio 2022

Questa sera, venerdì 8 luglio 2022, va in onda in prima serata su Canale 5 la nuova stagione di New Amsterdam 4. Il medical drama con protagonista Max Goodwin torna ad intrattenere in prima TV il pubblico di Mediaset con nuove avventure all’interno dell’omonimo ospedale di New York. La trama della nuova stagione fa posto ad un nuovo personaggio, una dottoressa, che arriva al New Amsterdam per portare scompiglio e al tempo stesso per ripristinare l’ordine delle cose. A partire dalle ore 21:25, su Canale 5 torna in prima serata un nuovo ciclo di episodi, 22 in totale. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata in onda venerdì 8 luglio 2022? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama della sesta puntata

Nel sedicesimo episodio dal titolo “Per tutta la notte” Max vuole fare la proposta di matrimonio a Helen in un locale dove Iggy, Bloom, Reynolds e gli altri hanno deciso di trascorrere la serata tra karaoke e bevute. Il giorno dopo la squadra dovrà affrontare le conseguenze della notte d bagordi. Nell’episodio “Questioni irrisolte” della serie “New Amsterdam 4” mentre il team dell’ospedale continua ad affrontare le conseguenze della serata karaoke, Max ed Helen discutono del loro futuro. Martin scopre il segreto del dottor Frome. La dottoressa Bloom aiuta Leyla con una situazione difficile che potrebbe stravolgere la sua vita. Infine nell’episodio “Senza dubbi” Max elabora un piano per far licenziare Veronica Fuentes dal New Amsterdam una volta per tutte. Helen affronta la sua situazione medica, mentre Frome aiuta due pazienti ad affrontare una rottura, che lo costringe a considerare il proprio matrimonio. Reynolds cerca un chirurgo vascolare per salvare la vita ad un paziente.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di New Amsterdam 4, ma qual è il cast della serie tv? Eccolo:

Ryan Eggold è Max Goodwin

Freema Agymen è Helen Sharpe

Jocko Sims è Floyd Reynolds

Tyler Labine è Ignatius “Iggt Frome”

Janet Montgomery è Laura bloom

Nadia Affolter è Mina

Zabryna Guevara è Dora

Sandra Mae Frank è la dottoressa Wilder

New Amsterdam 4 streaming e diretta tv

Dove vedere New Amsterdam 4 in diretta TV e live streaming? La serie TV va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505. Se invece vi interessa seguire la serie TV in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, sia via desktop che via app.